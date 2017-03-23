Harranlı kadınlar, ekolojik oyuncak üretiyor

ŞANLIURFA'nın Harran İlçesi'nde kaymakamlık bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu kadınlar, ahşaptan 50 çeşit ekolojik oyuncak üretiyor.

Harran Kaymakamlığı bünyesinde Aile Destek Merkezi'nde, açılan kursa katılan kadınlar, ahşabı işleyerek bebek ve zeka geliştirici oyuncaklar üretiyor. Kursla birlikte meslek öğrenen kadınlar, ürettikleri 50 çeşit ekolojik oyuncağı, sosyal medya hesaplarından satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Harran Kaymakamı Temel Ayça, kadınların meslek sahibi olmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Kaymakam Ayça, dünyada geniş bir pazara sahip olan ekolojik oyuncak sektörünün Türkiye'de yeni yeni geliştiğini kaydederek, "Burada üretilen oyuncaklar, sağlığa zarar veren oyuncaklar değildir. Piyasada Çin malı ürünler çocuklarımıza zarar veriyor. Biz hem sağlığı düşündük, hem de güzel oyuncaklar üretelim dedik. Bu oyuncaklara bir de yapbozları ekledik. Bu oyuncakların hem çocuklara, hem de yetişkinler oldukça faydası vardır. Ahşabın insan üzerinde rahatlatıcı bir etkisi vardır. Özellikle yapbozlar stres atmaya birebirdir. Yine Harran'da yaşayan Suriyeli kadınları topluma entegre etmek istiyoruz. Burada da bunun bir örneğini görebiliyorsunuz. Gün içerisinde Harranlı kadınlar ile Suriyeli kadınlar beraber oturup sohbet ediyorlar, beraber çalışıyorlar. Bu sayede Suriyeli misafirlerimizde topluma daha iyi entegre olmaya çalışıyorlar. İnşallah burada kadınların ürettiği ürünler Türkiye'nin değişik yerlerine ulaşacaklar. Hem buradaki kadınlar para kazanacaklar, hem de ülkemizin bu oyuncak sektöründeki eksikliği giderilmiş olacak" dedi.

Ülkesindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındıklarını ifade eden 25 yaşındaki Suriyeli kursiyer Duan El Hüseyin ise, "Biz Suriye’deki savaştan kaçarak Harran’daki konteyner kentte yerleştik. Eşim Suriye’de tutuklu olduğu için ben çocuğumla birlikte kampta yaşıyorum. Kaymakamlığın kurduğu bu atölyede ahşap kursuna katılıyorum. Buradan bir yandan çalışarak savaş psikolojisinden kurtuluyoruz, bir yandan da para kazanıyoruz" diye konuştu.

DATÇA’DAN DESTEK İÇİN HARRAN’A GELDİ

Datça’da ürettiği ahşap yapbozları dünyaya pazarlayan Türk girişimci Yavuz Demirhan, Türkiye'de yapboz üretimini ve sevgisini daha fazla yaygınlaştırmak için davet edildiği Harran’a geldi. Burada kadınlara zeka oyunu olan ahşap yapboz yapmalarını öğretmeye çalıştığını ifade eden Demirhan da, şunları söyledi:

"Ben 3 boyutlu eğitici puzzle üretiyorum ve pazarlıyorum. Benim tasarladığım yapbozları bu atölyeye uyarlamak için destek olmaya geldim. Puzzle işi Türkiye’de yaygın bir iş değildir. Bu işi öğrenmek çok zaman ister, ama ben buradaki kursiyerleri çok olumlu gördüm. Harranlı ve Suriyeli kadınlar bu mesleği öğrenmeye çok ilgili ve hevesliler. Asıl beklenti kadınların bu işten para kazanmasıdır. Beni de o yüzden çağırdılar, hedefimiz bu ürünleri burada üretip satabilmemiz pazarlayabilmemizdir. Zaten piyasada bu ürünler çok nadir, ne kadar çok üretirsek o kadar çok yaygınlaştırabiliriz."

ATÖLYE REHABİLİTE MERKEZİ OLDU

Ahşap atölyesinin bir rehabilite merkezi haline geldiğini ifade eden kurs öğreticisi Hüseyin Aksu ise, "Burada hem Suriyeli, hem de Harranlı kadınlarımız var. Bu atölyemizde tasarladığımız ekolojik oyuncakları üretiyoruz. 50 yakın oyuncak çeşidimiz bulunmaktadır. Bölge kadınların bu işe eğilimleri oldukça fazladır. Kadınların el yatkınlıkları, erkeklere göre daha elverişlidir. Kadınların işlediği oyuncaklar, daha güzel ve kaliteli oluyor. Özellikle kampta kalan Suriyeli kursiyerlerimiz bulunmaktadır" dedi.

DHA