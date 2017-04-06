Hasta çocuklar kemik iliği nakli ile hayat buluyor

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin 6 kapıdan geçilerek girilebilen Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgesinde bu alandaki tek sağlık merkezi olarak hizmet veriyor. Bölümde bugüne kadar 179 çocuğa ilik nakli gerçekleştirildi.

Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Bayram yönetimindeki ünitede, tedavi, nakil ve nakil sonrası takipler ücretsiz olarak yapılıyor. Ünitenin 2013'ten beri tam randımanlı olarak çalışmaya başladığını belirten Prof. Dr. İbrahim Bayram, "2016 yılında 38 başarılı nakil yapıldı. Bu nakillerin önemli bir kısmı kardeş ve akrabadan ve otolog (kendinden nakil) olarak gerçekleştirildi" dedi.

TEK ÇOCUK KİT ÜNİTESİ

Nakil için öncelikle kardeş seçilirken, 2016'da üç akraba dışı naklin merkezde başarılı olarak yapıldığına dikkati çeken, ilk kez yarı uyumlu olarak anne babadan da nakil yapıldığını belirten Prof.Dr. Bayram sözlerini şöyle sürdürdü:

"2013 yılında 4 yataklı yeni yerinde hizmet vermeye başlayan ünitemiz Güney Doğu ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nin tek merkezi olarak hizmet veriyor. Balcalı Hastane Pediatrik Kemik İliği Merkezi ayrıca kamu ve özel sektörde hizmet veren sağlık kuruluşları arasında da Türkiye'nin sayılı kurumları arasında gösteriliyor. Merkezde yeşil kartlılar ve Suriyeli çocuk hastalar dahil olmak üzere tüm çocuk hastalara nakil ve nakil sonrası takipler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Pediatrik Kemik İliği Ünitesi, son derece hijyenik koşullara sahip. 6 kapıdan geçilerek girilen tek kişilik özel odaların yanı sıra hepafiltreli hava arıtma sistemine sahip olan merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akreditesi bulunuyor."

DHA