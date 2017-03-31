Hasta taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı: 4 yaralı

ADANA'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonfucu 2'si sağlık personeli 4 kişi yaralandı. LPG deposu hasar gören otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden aldığı hastayı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götüren Fatih Ediz yönetimindeki 34 TE 6879 plakalı ambulans, Sezai Karakoç Bulvarı'nda kavşağa kontrolsüz giren Bülent Duran yönetimindeki 01 KL 204 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Bülent Duran, 4 yaşındaki kızı Betül Duran ile özel bir tıp merkezine ait ambulansın şoförü Fatih Ediz ve sağlık görevlisi Serdar Duman hafif yaralandı. Ambulansın taşıdığı hasta ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Çarpmanın etkisiyle LPG deposu hasar gören otomobil alev alırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobildeki yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

DHA