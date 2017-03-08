Hastalara 'ışık' olan rektör

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal, 2016 yılında 100 hastaya kornea nakli yaptıklarını, 200 hastanın ise nakil beklediğini açıkladı.

Kornea naklinin 30 dakika ile 1 saat arasında değişen sürede gerçekleşen bir ameliyat olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, bir günde 3 ayrı ameliyathanede 8 hastaya nakil yapabildiklerini söyledi. Akdeniz Üniversitesi'nde 2016 yılında 100 kornea nakli yaptıklarını, 200 hastanın ise sırada olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ünal, 2017 yılında 150 civarında nakil yapmayı planladıklarını anlattı. Prof. Dr. Ünal, kornea naklinin Akdeniz Üniversitesi'nde 17 yıldır yapıldığını da vurguladı.

KORNEA NAKLİNDE YENİ YÖNTEM

Ameliyattan sonra hastaların büyük oranda sağlığına kavuştuklarını kaydeden Prof. Dr. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen red olabiliyor. Red oranı düşsün diye bağışıklık sistemini baskılayıcı birtakım ilaçlar kullanıyoruz ama tüm bunlara rağmen zaman zaman vücut kabul etmeyebiliyor. Kornea naklinin eskiden beri yapılagelen şekli, tüm korneanın tamamen değiştirilmesiydi. Ancak son yıllarda korneanın hangi tabakası problemli, hastalıklıysa o tabakanın değiştirilmesi yönünde eğilim var. Yeni bir yöntem. Biz de üniversitemizde uyguluyoruz bunu. Dolayısıyla donörden aldığımız korneayı ikiye ayırıyoruz. Bir arka tabaka bir ön tabaka. Nakil yapacağımız hastanın hangi tabakası rahatsızsa sadece o tabakasını değiştiriyoruz. Böylece sadece hasta olan tabakayı değiştirdiğimiz için vücudun reddetme oranı oldukça düşüyor. İyileşme süreci de kısalıyor."

TÜRKİYE'DE 5 BİN HASTA KORNEA NAKLİ BEKLİYOR

Türkiye'de kornea nakli bekleyen 5 bin civarında hasta olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Ünal, "200 civarında hasta bizim sıramızda bekliyor. Biz son zamanlarda bu nakilleri oldukça yoğun yapıyoruz. Örneğin bugün 8 nakilimiz var. Yakın zamanda listeyi eritiriz diye düşünüyoruz" dedi.

NAKİL YAPILACAK HASTADA YAŞ SINIRI YOK, DONÖRDE VAR

Nakil yapılacak hasta için yaş sınırı olmadığını, yeni doğan bebeğe de 90 yaşında hastaya da yapılabildiğini ifade eden Prof.Dr. Ünal şunları kaydetti:

"Ama korneayı alacağımız donörün yaşına dikkat ediyoruz. 3 yaşından küçük donörlerden kornea almıyoruz. 70 yaşından büyük donörlerden de mümkün olduğu kadar almamaya çalışıyoruz. Donörün gözle ilgili bir sorunu olmamasına dikkat ederken bazı hastalıklara da tabii dikkat ediliyor. Hepatit, HIV, kanser gibi hastalıklar donörde olmamalı. Aksi takdirde bu hastalıkları alıcıya nakledebiliriz."

13 yılda 1000'den fazla kornea nakli ve 5 bin katarakt ameliyatı yapan Prof. Dr. Ünal, Akdeniz Üniversitesi'nin Antalya'da kornea alma izni olan tek hastane olduğunu da belirterek, "Burada aldığımız kornealar başka hastanelere de gönderiliyor" dedi.

DHA