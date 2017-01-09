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İstanbul Haberi: Hastaları ATV aracı ile taşıdılar

Hastaları ATV aracı ile taşıdılar
17:109 Ocak 2017
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Hastaları ATV aracı ile taşıdılar
Hastaları ATV aracı ile taşıdılar

Sarıyer Belediyesi'nin ATV araçlarıyla görev yapan Motorize Zabıta ekipleri, ilçe genelinde araçların girmekte zorlandığı mahallelerde hastaları ATV aracıyla taşıyarak hastanelere götürüyor. Evlerinden çıkamayan hasta vatandaşların ilaçlarını da ATV araçlı zabıyta ekipleri temin ederek dağıtımını yapıyor.

Sarıyer Belediyesinin motorize zabıta ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayan hastaları ATV aracıyla hastanelere taşıyor. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara da ilaçlarını ATV aracıyla temin ederek dağıtımını yapıyor. ATV araçlı zabıta ekipleri günün 24 saati çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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