Hastalığı vatani görevini yaparken ortaya çıktı

İSKENDERUN'da vatani görevini yapan 20 yaşındaki er Ahmet Sarı, bir süre önce eğitim için geldiği İzmir'in Foça İlçesi'ndeki birliğinde, komutanlarının dikkati sayesinde ölümden döndü. Kalbinden çıkan en büyük damar olan aortta genişliğin fark edilip sevk edildiği Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde ameliyat edilen Sarı, kısa sürede sağlığına kavuşurken; bir an önce silah arkadaşlarının yanına dönmek istediğini söyledi.

İskenderun'da 1996/4 tertip olarak vatani görevini yapan Şanlıurfalı er Ahmet Sarı, eğitim için bir süre önce İzmir'in Foça İlçesi'ndeki birliğe gönderildi. Buradaki sağlık kontrolünde, Sarı'nın kalbinde sorun olduğu anlaşıldı. Komutanları vakit kaybetmeden genç askeri Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk etti. Hastane yapılan kontrollerde ise Sarı'nın kalbinden çıkan en büyük damar olan aortta normalden çok fazla genişleme olduğu tesbit edildi. Doğuştan gelen rahatsızlığından haberdar olmayan Sarı, ilk etapta vatani görevini tamamlamak için ameliyat olmayı kabul etmedi, ancak doktorları durumun ciddiyetini anlatınca, ameliyatı kabul etti. Daha sonra, Doç. Dr. İhsan Sami Uyar liderliğindeki ekip tarafından ameliyata alınan Sarı, kısa sürede sağlığına kavuştu.

"HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ"

Operasyonu yapan ekibin lideri Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, komutanların dikkati ve başarılı bir ameliyatla genç askerin ölümden döndüğünü dile getirip, "Bu hastamızın hastalığı doğuştan geliyor ancak maalesef bu tür hastalarımız bunu fark edemiyor. Aort kapağının 3 kapakçığı olması gerekiyor, ancak bu hastamızda 2 kapakçığın bulunduğunu tespit ettik. Ayrıca kalpten çıkan en büyük damar olan aortanın çapının da çok genişlediğini fark ettik. Normalde 55 milimetreden sonra ameliyat edilmesi gerekiyor, çünkü yırtılma riski var. Askerimizin damarındaki genişlik ise 58 milimetreydi. Bu rahatsızlığı maalesef çoğunlukla yırtıldığında fark ediliyor, askerlik görevi sırasında bu hastanın aorta damarının yırtılması durumunda bulunduğu yerde yatıp kalırdı, ondan sonra da ciddi sorunlar yaşanabilirdi. Fakat zamanında fark edilmesi ve düzgün bir müdahale sonrasında, askerlik dahil işlerini rahatlıkla yapabilir hale geldi. Bu ameliyatın ardından yıllarca her türlü işini yapan bir çok hasta var. Burada önemli olan damarın yırtılmadan önce fark edilmesi. Belki de yaptığı askerliğin hürmetine askerimizin de böyle bir şansı oldu. Hem onun açısından hem de komutanları açısından olumlu bir sonuç oldu. Bu özel bir ameliyattı ve hastanemizde de ilk defa yapıldı" diye konuştu.

Operasyon ekibindeki doktorlardan Op. Dr. Fatma Nur Tomakin, "Ahmet bize geldiğinde çok endişeliydi, ona ameliyatı anlattık neler yapacağını söyledik ve ikna olup ameliyata karar verdi. Onu daha güzel bir hayat bekliyor. Rahatça işlerini yapıp, evlenebilecek, artık bütün işlerini herkes gibi yapabilecek" dedi.

"SIRADA EVLİLİK VAR"

Hastane yönetimi ve ameliyatı yapan doktorlara teşekkür eden baba Abit Sarı (55), oğlunun böyle bir rahatsızlığı olduğunu bilmediklerini belirterek, hem komutanlarına hem de doktorlarına teşekkür etti. Baba Sarı, vatani görevini tamamladıktan sonra oğlunu evlendirmeyi düşündürdüğünü söyledi.

"SİLAH ARKADAŞLARIMIN YANINA DÖNMEK İSTİYORUM"

Bir an önce silah arkadaşlarının yanına dönmek istediğini kaydeden Ahmet Sarı da, "Hastaneye ilk geldiğimde ameliyat kararı verildi ve ben de doktorlara askerliğimi yaptıktan sonra ameliyat olmayı istediğimi söyledim. Ancak durumun ciddi olduğunu belirttiler ve iyileştikten sonra vatani görevimi yapabileceğini söylediler. Bunun üzerine ameliyat olmaya karar verdim. Bir an önce sağlığıma kavuşup silah arkadaşlarımın yanına dönmeyi ve vatani görevimi tamamlamayı istiyorum" dedi.

"ASKER VE AİLELERİNE TÜM HİZMETLERİ VERİYORUZ"

Kanun hükmünde kararname ile askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlandığını hatırlatan Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Yöneticisi Teoman Şen, "Hastanemiz geçen 21 Mayıs'ta hizmet vermeye başladı. Hastanemiz henüz araştırma hastanesi değil ve devlet hastanesi statüsünde, amacımız kuzey bölgemizde bir bölge hastanesi olmaktır. Bütün özellikli olan ünitelerimizi sırasıyla hizmete sunmayı düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığımız da bu konuda bizlere destekte bulunuyor. Geçen 17 Kasım'da ilk açık kalp ameliyatımızı yaptık. Ege Bölgesi'nde devlet hastanesi düzeyinde açık kalp ameliyatı yapan az sayıdaki hastaneden biriyiz. Her türlü açık kalp ameliyatı bizim hastanemizde de yapılabiliyor, kadromuzda iyi yetişmiş uzman kadromuz bulunuyor. Ocak ayından itibaren de 24 saat esasına göre bu hizmeti verecek konuma geleceğiz. Foça'da askerliğini yapan arkadaşımız oldukça önemli bir kalp ameliyatını atlattı. Asker hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na geçmişti, bu hastamız da buna bir örnektir. Tüm asker ve ailelerine de gerekli tedavi hizmetlerini veriyoruz" dedi.

