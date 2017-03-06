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İzmir Haberi: Hastane bahçesinde fenalaşıp öldü

Hastane bahçesinde fenalaşıp öldü
08:326 Mart 2017
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Hastane bahçesinde fenalaşıp öldü
Hastane bahçesinde fenalaşıp öldü

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, uyuşturucu madde kullandığı için hastane bahçesinde fenalaşan 34 yaşındaki Ferdi Tunçer öldü.
Basın Sitesi Mahallesi'nde bulunan Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi bahçesindeki bekleme salonunda geceleri kalarak yaşamını sürdüren Ferdi Tunçer, hastane bahçesinde fenalaşıp yere düştü. Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesiyle sağlık ekipleri Tunçer'i acil serviste tedaviye aldı. Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen Tunçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evsiz, sokakta yaşayanlardan biri olduğu ve acil servis içindeki bekleme salonunda kaldığı belirtilen Ferdi Tunçer'in cesedi savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Soruşturma başlatıldı.

DHA

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