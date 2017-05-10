Hastane önünde duran traktöre otomobil çarptı: 3 yaralı

KAYSERİ'nin Tomarza İlçesi'nde hastane önündeki yolda otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'den, Tomarza'ya gelen Mustafa Demir yönetimindeki 42 DP 646 plakalı otomobil, Yaşar Karayel Devlet Hastanesi önündeki yolda park eden 38 AN 289 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazayı gören hastane çalışanları ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsü Murat Demir ile otomobildeki Ender Çetinkaya ve Recep Akbulut'a ilk müdahaleyi yaptı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Demir ve Akbulut, daha sonra ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis soruşturma başlatırken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, hastane önünde park edilen traktörün solundan trafik akışı sürerken önündeki kamyonun sağından gitmeye çalışan otomobilin traktöre hızla çarptığı ifade edildi.

DHA