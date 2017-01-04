Hastane temizlik görevlisi bulduğu 7 bin 200 lirayı sahibine teslim etti

KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Akgül, hastanenin otoparkında içerisinde 7 bin 200 lira olan cüzdanı bularak, yetkililere haber verdi. Hastanede tedavi olarak evine dönen Erdoğan Özcan'ın cüzdanını düşürdüğü tespit edilerek, cüzdanı teslim edildi.

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 9 yıldır temizlik hizmetlerine bağlı olarak çalışan Ramazan Akgül, mesai bitiminde hastanenin otoparkında cüzdan buldu. Cüzdanı sahibine ulaştırmak için açan Ramazan Akgül, içinde 7 bin 200 lira olan cüzdanı hastane yönetimi ve polise bildirdi. Yetkililer, cüzdanın hastanede tedavi olup evine dönen Erdoğan Özcan'a ait olduğunu belirledi. Hastaneye gelen Erdoğan Özcan cüzdanı teslim edildi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş örnek davranışı nedeniyle Ramazan Akgül'e teşekkür belgesi verdi. Başhekim Güneş, "Böyle dürüst bir personelimizle çalışmaktan ötürü mutluyuz. Ramazan kardeşimiz örnek bir davranış sergileyerek hastanemiz adına bizleri gururlandırdı. Kendisini bu davranışından ötürü tebrik ediyorum" dedi.

Ramazan Akgül cüzdanın sahibinin bulunması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Cüzdanı bulur bulmaz sahibinin kimlik bilgisini öğrenmek amacıyla açtığımda büyük miktarda para olduğunu gördüm. Hastaneye tedavi için gelen, hasta dertli bir insanın olduğunu düşünerek vakit kaybetmeden durumu yetkililere bildirdim. Sahibine sağ salim teslim edildiği için mutluyum" diye konuştu.

Kaybolan cüzdanını teslim alan Erdoğan Özcan ise, "Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iğnemi yaptırdıktan sonra evime döndüğümde cüzdanımın olmadığını fark ettim. Parayı kaybettiğim için çok üzüldüm. Ramazan kardeşimiz cüzdanımı bulup bana teslim etti. Kendisi bundan sonra benim kardeşimdir, Allah kendisinden razı olsun" dedi.

DHA