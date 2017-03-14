Hastanede bıçaklı kavga: 4 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'ndeki Devlet Hastanesi'nde, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde yaşayan ve aralarında para anlaşmazlığından husumet bulunan 45 yaşındaki Ayhan K. ile 37 yaşındaki Hikmet Y., dün karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Hikmet Y., Ayhan K.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Ayhan K., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli de jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Kavgaya karışan iki kişinin yakınları bugün Çerkezköy Devlet Hastanesi kantininde karşılaşınca gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Mehmet Y., İbrahim K. ile kavganın ortasında kalan Yemliha Ç. ve Ferhan D. yaralandı. Hastane güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği arbedeyi olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı sıkarak yatıştırdı. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alırken, yaralanan ve durumları ağır olduğu belirtilen İbrahim K. ile Mehmet Y., Çorlu ve Tekirdağ'daki hastanelere sevk edildi.

DHA