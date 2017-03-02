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Kastamonu Haberi: Hastanede ölen kadının eşine gözaltı

Hastanede ölen kadının eşine gözaltı
16:052 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Hastanede ölen kadının eşine gözaltı
Hastanede ölen kadının eşine gözaltı

KASTAMONU'da tedavi gördüğü hastanede ölen 62 yaşındaki Nazife B.'nin vücudunda dayak izine rastlanınca, eşi 65 yaşındaki Yaşar B. gözaltına alındı.
İhsangazi İlçesi'ne bağlı Kanlıgöl Köyü'nde oturan Nazife B., geçen pazar günü rahatsızlanınca Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazife B., dün hastanede çoklu organ yetmezliğinden kurtarılamazken, vücudunda dayak izlerine rastlandı. Bunun üzerine eşini dövdüğü iddia edilen Yaşar B., savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaşar B.'nın jandarmadaki sorgusu sürürken, soruşturma sürdürülüyor.

 

DHA

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