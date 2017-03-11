Hastanede parmak kurtarma operasyonu

DENİZLİ'de, evde musluk rozetiyle oynarken, sol işaret parmağını, ortasındaki deliğe sıkıştıran 6 yaşındaki Umut Kayra Tosun'u, götürüldüğü hastanede, bu durumdan itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkezefendi İlçesi'nde dün meydana gelen olayda Umut Kayra Tosun, evde boşta duran musluk rozetiyle oynarken, sol işaret parmağını ortasındaki deliğe sıkıştırdı. Parmağından rozeti çıkaramayan Tosun, ailesi tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki müdahaleye rağmen Tosun'un parmağı, içinden çıkarılamadı.

Bunun üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. Hastanenin acil servisine gelen itfaiye ekibi, müdahale odasında, küçük çocuğun parmağındaki musluk rozetini çıkarmak için çalışma yaptı. 10 dakika süren çalışmada, Tosun'un parmağındaki demir rozeti el aletleriyle kesilip, çıkarıldı. Tosun, daha sonra ailesiyle evine döndü.

DHA