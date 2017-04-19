Hastaneye gelemeyen yaşlı hastaya evinde ağız diş tedavisi

SAMSUN Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından yürütülen evde sağlık hizmeti kapsamında, yılda yaklaşık bin 200 eve hasta ziyareti yapılıyor. Alzheimer hastası olan 85 yaşındaki Havva Coşkun, hastaneye gitmekte zorlandığı için evine gelen ekip tarafından ağız ve diş tedavisi gerçekleştiriliyor.

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından gerek kronik hastalıkları gerek yaşadıkları kaza ve benzeri durumlar sonrasında hastaneye gelmekte güçlük yaşayan hastalara evde sağlık hizmeti veriliyor. Hastalar veya yakınları tarafından yapılan başvurunun değerlendirmesi sonucu hastaneye gelemeyen hastalar evlerinde ziyaret ediliyor. Seyyar diş ünitesi ve röntgen cihazını da kullanan diş hekimi hastayı evinde ziyaret edip kontrol yapıyor ardından tıbbi uygulamayı gerçekleştiriyor. Yapılan birden fazla ziyaretlerle hastalara protez, dolgu ve kanal tedavileri de yapılabiliyor.

İlkadım İlçesi Avdan Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Havva Coşkun, yakınlarının Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne yaptığı başvuru sonrası evde sağlık hizmeti almaya başladı. Diş hekimi, beraberindeki ekiple birlikte Coşkun'un yaşadığı evine giderek ağız ve diş rahatsızlığı ile ilgili gerekli müdahaleyi yaptı. Protez tedavisi kapsamında Coşkun, 3'üncü defa ziyaret edildi.

Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Levent Kamalı, 'Ailelerinin hastamızı hastaneye getirme konusunda yaşadıkları sorunu görünce biz de hastamızı evde sağlık hizmeti kapsamına aldık ve ekibimiz gerekli müdahaleyi yaptı. Tedavisi evinde yapılmaya başlandı. Evde sağlık ekibimiz kendisine protez hazırlığı yaptı tedavisi halen devam ediyor' dedi.

GENÇ HASTALARA DA GİDİLİYOR

Ayda yaklaşık 100 evde sağlık ziyareti yaptıklarını dile getiren Başhekim Kamalı, 'Yılda bin 200 evde evde sağlık ziyareti yapılıyor. Evde sağlık hastaları genellikle sistematik hastalıklarla da mücadele eden kişiler oluyor, ağız ve diş sağlığına gerekli önemi veremeyebiliyorlar. Dolayısıyla biz onları rutin olarak kontrol ederek akut acil durumları olmadan müdahaleleri yapmak istiyoruz. Evde sağlık uygulamamızdan, çeşitli sistematik rahatsızlıkları olan yatağa bağımlı kişiler ya da bunun yanında örneğin yaşadığı bir kaza sonucu ayağında ya da bacağında bir kırılma şeklinde genç bireylere de evde sağlığa gidebiliyoruz' dedi.

'BÜYÜK KOLAYLIK'

Hastaneye gitmekte zorluk yaşadığını söyleyen Havva Coşkun, 'Allah devletimizden doktorlarımızdan razı olsun. Ben hem hastayım hem yaşlıyım gidip gelemiyordum eziyet oluyordu. Evimiz merkeze uzak. araç bulmak sıkıntı yürüyemiyorum yaşlılıktan şimdi doktorlar evimize geliyor Allah razı olsun bize büyük kolaylık verdiler' dedi.

DHA