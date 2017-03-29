Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

HATAY Merkezli 7 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütünün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları saptanan 31 kişi gözaltına alındı, 12 kişi de aranıyor.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün gece eş zamanlı operasyon başlattı. Hatay merkezli İstanbul, Aydın, Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep ve Adana olmak üzere 7 ilde yapılan operasyonlarda daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 21’i kadın toplam 43 eski öğretmenden 31’i yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 12 eski öğretmenin de arandığı bildirildi. Gözaltına alınan zanlılar Hatay Devlet Hastanesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA