Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 104 gözaltı

HATAY merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda aralarında profesörlerin de bulunduğu 104 kişi gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve örgütle bağlantısı bulundukları iddiasıyla Hatay, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa, Adana, Kahramanmaraş, Antalya, Isparta, Batman ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıtı. Operasyonda 104 şüpheli gözaltına alınırken bu kişilerin arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görevli çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent olduğu bildirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA