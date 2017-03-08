Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Manisa Haberi: Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 104 gözaltı

Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 104 gözaltı
10:148 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 104 gözaltı
Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 104 gözaltı

HATAY merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda aralarında profesörlerin de bulunduğu 104 kişi gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve örgütle bağlantısı bulundukları iddiasıyla Hatay, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa, Adana, Kahramanmaraş, Antalya, Isparta, Batman ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıtı. Operasyonda 104 şüpheli gözaltına alınırken bu kişilerin arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görevli çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent olduğu bildirildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar