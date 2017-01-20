Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hatay Haberi: Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştü
19:5220 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan piyade uzman onbaşı Mete Can'ın Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.
Dörtyol İlçesi'nin Altınçağ Mahallesi'nde oturan şehit piyade uzman onbaşı Mete Can'ın babası Mehmet ile annesi Meryem Can, acı haberi yetkililerden aldı. Fenalık geçiren Can çiftine, hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayraklarının asıldığı ev, haberi alıp taziyeye gelen yakınları ve mahalleliyle dolup taştı.
3 kardeşin en küçük olan şehit Mete Can'ın 3 ay önce evlendiği, cenazesinin ise Dörtyol İlçesi'nde defnedileceği belirtildi.

DHA

Elektrikli araçlarla ilgili sizi çok şaşırtacak 7 bilgi
Keşfet

Elektrikli araçlarla ilgili sizi çok şaşırtacak 7 bilgi

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar