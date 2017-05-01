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Hatay Haberi: Hatay'da 5 hektar orman kül oldu

Hatay'da 5 hektar orman kül oldu

11:421 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Hatay'da 5 hektar orman kül oldu
Hatay'da 5 hektar orman kül oldu

HATAY'ın Samandağ İlçesi'nde çıkan orman yangınında 5 hektar kızılçam ormanı yandı.
Yaylacık Mahallesi Seldiren mevkiindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekipler yangına 10 arazöz, 5 su tankı, 4 ilk müdahale aracı, 4 dozer, kepçe, kırıcı ve 45 yangın söndürme işçisiyle müdahale etti. Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar kızılçam ormanı yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

DHA

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