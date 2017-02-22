Hatay'da fuhuş operasyonu: 19 gözaltı

HATAY'da Suriye ve Fas uyruklu kadınları tehdit ederek fuhşa zorladıkları belirtilen 19 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya İlçesi'ndeki bazı kiralık apartlarda fuhuş yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonunda iş vaadiyle kandırılan Fas ve Suriye uyruklu 17 kadının fuhuşa zorlandığı belirlendi. Tespit edilen apart dairelere gerçekleştirilen operasyonda 57 yaşındaki S.K. ile oğulları M.K., T.K., E.K ve M.K'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada, çok sayıda pasaport ve cep telefonu, Fas uyruklu kadınlar için çıkarılan geçici kimlikler, 2 tabanca, bunlara ait 2 şarjör ile 139 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 3 şarjör ile 68 fişek ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, fuhşa zorlanan 17 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

DAİRELERE GÜVENLİK KAMERALARI YERLEŞTİRMİŞLER

Öte yandan zanlıların apart dairelere güvenlik kameraları yerleştirdiği ve dairelerde kadınlarla fuhuş yapanların görüntülerini kaydederek şantaj amaçlı kullanmayı planladıkları belirlendi. Edinilen bilgiye göre fuhşa zorlanan Faslı kadınların, Suriye'deki savaştan kaçıp gelen Suriyeliler gibi gösterilerek yabancı tanıtım kartı çıkarıldığı da ortaya çıktı.

DHA