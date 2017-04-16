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Hatay Haberi: Hatay’da Paskalya kutlaması

Hatay’da Paskalya kutlaması

09:5516 Nisan 2017
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Hatay’da Paskalya kutlaması
Hatay’da Paskalya kutlaması

HATAY'da yaşayan Ortodoks Hıristiyanlar, kilisede düzenlenen ayinle 'Paskalya Bayramı'nı kutladı.
Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayini Ortodoks Kilisesi Ruhani liderlerinden Dimitri Dogum, Jan Delüller ile Kilise Vakıf Başkanı Fadi Hurigil yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okunurken, mum yakan cemaat üyeleri dilek tuttu. Ayin kilise bahçesinde gerçekleştirilen konfeti gösterisiyle sona erdi.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Bu arada gerçekleştirilen ayin öncesi kilisenin yakın çevresine çok sayıda polis yerleştirilirken, kilise girişinde tüm cemaat üyeleri teker teker arandı.
Kilise etrafı bariyerlerle çevrilirken, başta kilisenin çatısı olmak üzere yakın çevredeki binaların çatısına özel harekat polisleri nöbet tuttu.

DHA

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