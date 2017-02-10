Hatay'da PKK'ya karşı özel güvenlik bölgeleri ilan edildi

HATAY'ın Erzin, Dörtyol ve Hassa ilçelerindeki bazı bölgeler terör örgütü PKK tarafından yapılması muhtemel terör olaylarını önlemek için 15 gün süreyle 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Erzin, Dörtyol ve Hassa ilçelerinin muhtelif kısımlarındaki uygulamanın 12 Şubat'ta başlayacağı ve 26 Şubat'ta son bulmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Önümüzdeki dönemde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması maksadıyla, Erzin, Dörtyol ve Hassa İlçeleri mülki sınırları içinde kalan Amanoslar kırsalındaki bazı bölgelerde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler; Koyuneğreği Tepe, Taşlı Sırtları, Katrangölü Tepe, Karaoluk Tepe, Kartal Tepe, Mor Tepe, Kuşçu Tepe ve Daz Dağı bölgeleri içinde kalan, Eşik Meydanı, Tekkoz, Sincancık, Kocadüz, Çatköy, Namaztaşı, Kapılı ile Tohtak mahalleleri, Koscak, Çukurkonuş, Koyunbeyli, Akelma, Ahmetçiğindüzü, Mıntıklar, Yatak, Balarmut, Macıklı, Devehayması, Bülke, Çatnergis, Küflütarla, Gazelli, Ufakalıç, Domuzdamı ve Cıvık Yaylaları. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından belirtilen süre içerisinde yukarda adı geçen özel güvenlik bölgelerine girmemeleri önemle rica olunur."

DHA