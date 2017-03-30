Hava almak için çıktığı balkondan düşüp öldü

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’nde, hava almak için çıktığı ikinci kattaki evinin balkonundan düşen 40 yaşındaki Zeki Üzen, hayatını kaybetti.

Çerkezköy İlçesi'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerindeki 82 numaralı apartmanın ikinci katında oturan evli 5 çocuk babası Zeki Üzen, dün akşam hava almak için balkona çıktı. İddiaya göre balkonda dengesini kaybeden Üzen, 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı görenlerin aramasıyla gelen sağlık ekipleri Zeki Üzen'in öldüğünü tespit etti. Eşinin ölüm haberini alan Melek Üzen ile akrabaları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri müdahale etti. Zeki Üzen'in cesedi savcılık talimatıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA