Hava harp okulu öğrencileri savunmalarını yaptı…

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 72'si tutuklu 75 sanıklı davada, savunmasını yapan sanıklar suçlamaları reddetti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen ilk duruşmada, savunmasını yapan Hava Harp Okulu öğrencisi Ahmet Hamdi Göçer, o gün için birlik içinde tek olağan dışı durumun Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın denetime gelmesi olduğunu söyledi.

MAHKEME BAŞKANI: 40 MERMİDEN ŞÜPHELENMEDİN Mİ

Askeri öğrenci Berat Hüseyin Taştan da o gece emirler doğrultunda hareket ettiklerini, araçlara bindiklerini, mermileri aldıklarını, komutanların kendilerine “Uyuyun" emri verdiğini belirtti. Taştan, komutanlarından kimsenin ateş etmediğini ve FETÖ ile ilgili bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Olay günü kendilerine iki şarjör mermi, yani 40 tane mermi verildiğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Hulusi Pur, “Daha önce hayatı idame eğitiminde 5 mermi yanınıza almışsınız. O gece 40 mermi verilmesinden şüphelenmediniz mi" diye sordu. Sanık Taştan ise “Mermilerin sayısının değişmesi bu olayı anlayabileceğim anlamına gelmediği için şüphelenmedim. Ayrıca atış eğitimlerinde de 40 tane mermi veriliyordu" diye cevap verdi.

“DİSİPLİN KURULU İHRAÇ KARARINI KALDIRDI"

Sanık Burak Işık da olay gecesi yaşananların olağandışı olduğunu anlayacak bir konumda olmadığını belirterek “O gece ne kanunsuz bir emir verildi, ne de ben bu emri yerine getirdim. Fetullah Gülen ismini medyadan biliyorum. FETÖ ile hiçbir bağlantım yok. Vatanını milletini çok seven bir ailenin evladıyım. Teğmen olmayı beklerken, o geceden sonra kendimi bir anda 'terörist ve vatan haini' olarak buldum. Bu damgayı yemek en büyük mağduriyetimizdir. Ayrıca, Hava Harp Okulu Disiplin Kurulu 10 gün önce bizle ilgili ihraç kararını kaldırmıştır" dedi.

“AKRANLARIM EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜRKEN BİZ SAVUNMA HAZIRLIYORUZ"

Sanık Ekrem Arslan ise telefonlarının olmadığını, televizyonu o saatte kullanmalarının yasak olduğunu belirterek darbe girişiminden haberi olmadığını belirtti. Arslan, “Hiçbir emri sorgulama yetkim yok. FETÖ ile ilgim yok. O geceden sonra darbeci olarak yargılanıyorum. Bu benim çok gücüme gidiyor. 8 aydır cezaevindeyim, akranlarım eğitimlerini sürdürürken biz bu dava için savunma hazırlıyoruz. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

“TERÖRİST MUAMELESİ GÖRDÜK"

Sanıklardan Esat Furkan Yeşil, olay günü Hava Kuvvetleri Komutanı'nın kampa denetlemeye geldiğini, onun dışında herhangi bir şey olmadığını belirtti. Otobüslere bindirildiklerini, orada uyuduğunu, sabah da polisler eşliğinde Ümraniye Karakolu'na götürüldüğünü söyleyen Yeşil, “Darbe girişimini karakolda öğrendik. Darbeye alet edildiğimizi de orada duyduk. Bize plansız eğitim denmişti. Biz bu kadar darbeden uzaktık. Hiçbir şekilde FETÖ'ye sempatim yoktur. Tüm eğitim ve öğretim haklarımız elimizden alındı. 240 gündür içerideyiz. Arkadan kelepçelendik. 'Terörist' muamelesi gördük. Her geçen gün mağduriyetimiz artmaktadır" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme Başkanı Hulusi Pur, “Hava Harp Okulu 103 kişilik isim listesi sunmuş, bu kişilerin paralel devlet yapılanması ile ilgileri olabileceği belirtilmiş. Bu kişiler arasında bulunuyorsun. Annenin de bağlantısı olduğu belirtiliyor. Ne diyeceksin" diye sordu. Sanık Yeşil ise “Annem hemşiredir, görevine devam etmektedir. Babam da askerdir, o da görevini sürdürmektedir. Çocukluğumdan beri pilot olmayı hayal ederdim. Bunlar yalandır" diye cevap verdi. Duruşma yarına ertelendi.

DHA