Hava ısındı, balık çeşidi arttı

ÇANAKKALE'de 1 haftadan bu yana devam eden soğuk hava ve kar yağışı ardından, tezgahlardaki balık çeşidinin bollaşması balıkçıların ve halkın yüzünü güldürdü.

Geçen hafta tüm ülkede etkili olan soğuk ve elverişsiz hava koşulları, tezgahlardaki balık çeşitlerini etkiledi. Marmara Bölgesi'nde güçlükle balığa çıkılırken, tutulan balık da az oldu. Çanakkale'de de tezgahlardaki balık çeşitleri 5'e kadar düştü. Havaların ısınması ile birlikte balıkçı tezgahlarındaki balık çeşidi tekrar bollaştı. Nadir Balıkçılık'ın sahibi Volkan Kaşıkçı, karlı dönemde tezgahlarda 5 çeşit balık bulunduğunu, fiyatların da yüksek olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Havaların biraz daha açılması, rüzgarın durmasıyla birlikte çeşitlilik çoğaldı. Şu anda tezgahlarda 11 çeşit balığımız var. Karlı dönemde hamsinin fiyatı 25 lira civarıydı. Şimdi 15 liraya düştü. İstavrit 15 lira, kupa 15 lira, sardalya 10 lira, sarıkanat 35 lira, çipura 25 lira, levrek 35 lira ve tekir 35 liradan satılıyor. Çeşitlilik arttı. Önümüzdeki dönemlerde biraz daha artmasını umut ediyoruz. Fiyatlarda ise düşüş beklemiyoruz. Çünkü balık bu sene azaldı. Geçtiğimiz dönemlerde bolluk bitti desek yeridir."

DHA