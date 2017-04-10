Hava Kuvvetleri 'imamı' tutuklamaya sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hava kuvvetleri yapılanmasında Eskişerhir'deki albay ve generallerden sorumlu imamı olduğu iddia edilen İbrahim Yakut, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eskişehir'de gözaltına alınan Yarımıcı Doçent İbrahim Yakut, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgülü Suçlar Bürosu savcılığına getirildi. Burada Savcı Can Tuncay'a ifade veren Yakut, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, bir itirafçının teşhis ve yer göstermesi üzerine Yakut'un gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, mevcut işiyle ilgisiz şekilde Hava Kuvvetleri unsurlarına ait brove ve rozetler ele geçrildiği belirtilen yazıda, bu rozetlerin söz konusu askerlerin bağlılıklarının bir sembolü olarak verildiği vurgulandı. Şüphelinin 1725 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'daki hesap artışına da dikkat çekilen yazıda, şüphelinin tutuklanması talep edildi. Yakut'ın 15 Temmuz sürecinden sonra Anadolu Üniversitesi'ndeki görevinde KHK ile açığa alındığı kaydedildi.

DHA