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İstanbul Haberi: Havadan larla İstanbul'da kar

Havadan larla İstanbul'da kar
14:578 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Havadan larla İstanbul'da kar
Havadan larla İstanbul'da kar

İSTANBUL'da iki gündür etkili olan kar yağışıyla kent beyaz örtüye büründü, karpostallık manzaralar ortaya çıktı. Cuma akşamı başlayan karla birlikte saatler süren trafik tıkanıklıkları yaşanmış, İstanbullular yolda kalmış, TEM yolu otoparka dönmüştü. Bugün zaman zaman güneş de yüzünü gösterdi, aralıklı yağan kar özellikle Sultanahmet, Eminönü, Karaköy semtlerinde kentin güzelliğini gözler önüne serdi. Soğuk hava nedeniyle birçok İstanbullu Pazar gününe evinde geçirirken, kentin bu güzelliğinden daha çok yabancı turistler faydalandı, bol kamera ve  çekimleri yaptı.

DHA

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