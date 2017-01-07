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Samsun Haberi: Havaya ateş açan şüpheli polis tarafından yakalandı

Havaya ateş açan şüpheli polis tarafından yakalandı
15:517 Ocak 2017
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Havaya ateş açan şüpheli polis tarafından yakalandı
Havaya ateş açan şüpheli polis tarafından yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da kendisini kovalayan grubu korkutmak için tabancayla havaya ateş eden 19 yaşındaki Halil F.G., polis tarafından gözaltına alındı. Açılan ateş sonucu 1 ev ve 1 işyerine mermi isabet etti.
Olay dün İlkadım İlçesi Hancerli Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Halil F.G. arkadaşlarıyla buluşup birlikte alkol aldı. Daha sonra evine giderken yolda tanımadığı bir grup üzerine gelmeye başladı. Kaçmaya çalışan şüpheli grubu korkutmak için belindeki tabancayı çıkarıp havaya 5 el ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan olmazken, mermilerden ikisi bir ev ve işyerine isabet etti. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüpheliyi olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Halil F.G. bugün adliyeye sevk edildi.

 

DHA

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