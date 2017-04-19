“Hayır' eylemleriyle ilgili operasyon; 19 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 16 Nisan'dan bu yana devam eden “Hayırö eylemleriyle ilgili yapılan operasyonlarda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Konuya ilişkin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamada şöyle denildi;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 18 maddelik anayasa değişikliği teklifi sonucunda 16 Nisan Pazar günü yapılan halk oylamasından çıkan ‘Evet' kararının meşru olmadığını iddia ederek il genelinde gerçekleşen protesto eylemlerinde grupları provoke ederek, gerek sosyal medya üzerinden gerek izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile halkı kin nefret ve düşmanlığa sevk eden, 2013 yılında ülkemiz genelinde yaşanan gezi olaylarına benzer olayları başlatmaya çalışarak referandumun iptal/tekrar edilmesini sağmaya çalıştığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda 19 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır'



DHA