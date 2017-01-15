Hayvan dostundan çağrı: Çöp değil yemek atığı istiyoruz

MUĞLA'nın Dalaman İlçesindeki HayDos Bakım Evi'nde 200 kedi ile 600 sokak köpeğine kol kanat geren hayvan dostu Türkan Dağdelen, otellerin kapanmasıyla birlikte kış aylarında barınaktaki hayvanların açlıkla yüz yüze olduklarını söyledi. Dağdelen "İki kamu kurumundan birisi kapılarını bize kapattı, diğerinden de yemek atığı yerine bolca çöp geliyor" diyerek hayvanseverleri mama yardımına çağırdı.

Almanya ve İngiltere'de uzun yıllar yaşalan 57 yaşındaki Tükkan Dağdelen, 12 yıl önce doğup, büyüdüğü Muğla'nın Ortaca ilçesine döndü. Kendisini hayvanlara adayan Dağdelen, evinde baktığı can dostlarının sayısının artması üzerine Orman Genel Müdürlüğü'nden Dalaman'ın Bülüşlü Mevkisi'ndeki 30 dönümlük araziyi sokak hayvanlarına tahsis ettirmeyi başardı. Ağaç dikip, burayı adeta bir cennete çevirdi. Çevre belediyelerden çeşitli zamanlarda destek alırken bazılarıyla da sık sık tartışmalar yaşadı. 7/24 barınakta kalan Türkan Dağdelen şu an 200 kedi ve 600 köpeğe kol kanat geriyor. Yerli ve yabancı çok sayıda hayvanseverin desteği ve özellikle yaz aylarında başta Sarıgerme'dekiler olmak üzere turist tesislerden topladığı yemek artıklarıyla barınaktaki hayvanları besleyen Dağdelen, kış aylarında yiyecek bulması çektiklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, destek istedi.

Dağdelen, konuyla ilgili DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu taraflara tatile gelenler barınağımızı bilir. HayDos Bakımevi, Dalaman Havalimanı'na sadece 15-20 dakika mesafede. Dalaman üzerinden gelen binlerce yerli ve yabancı misafir Muğla'nın değişik ilçelerine gider. Dalaman ve Ortaca'da kimse kalmaz. Bize en yakın turistik yer Sarıgerme. Yaz aylarında oradaki otellerden yemek artıklarını bin bir güçlükle alıyoruz. Ancak, kışın buradaki tüm oteller kapanınca bölgemizde iki tane büyük devlet kuruluşu kalıyor. İsimlerini vermem doğru olmaz. Bunlardan birisi aylardır kapılarını bize kapattı. Diğeri de haftada üç kez, üç bidon yemek artığı veriyor. Ancak, bunların içinde sokak köpeklerinin yiyeceğinin dışında tabak, çanak, çatal, portakal, çiğ patates türünden ne kadar atık ve çöp varsa çıkıyor. Dediğim gibi kurumların isimlerini prensip gereği paylaşmıyoruz. En kısa zamanda bir kez daha en üst sorumlu ile bu konuyu konuşmaya çalışacağım. Kısaca HayDos'da yaşayan yüzlerce hayvan, devlet ve kurumlarının eline kalsa açlık ve sefaletten kırılır. Bu hayvanlar benim özelim değil hepimizin. İşte bu yüzden sizlerin desteği çok önemli. 'Benimde çorbada tuzum olsun' diyorsanız "http://haydos.org/turkandagdelen/" hesabından bana ulaşabilirsiniz."

DHA