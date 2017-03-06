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Osmaniye Haberi: Hayvan gübresinin altından esrar çıktı

Hayvan gübresinin altından esrar çıktı
11:496 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Hayvan gübresinin altından esrar çıktı
Hayvan gübresinin altından esrar çıktı

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyondaki hayvan gübresinin altından 170 kilo 100 gram esrar çıkarken gözaltına alınan şoför tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 otoyolunun Kadirli gişeleri yakınlarında araç ve şahıslara yönelik çalışma başlattı. 31 P 1237 plakalı kamyonu durduran polis, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine aracı otoparka çekti. Burada narkotik köpeği 'Zoro' ile yapılan aramada, yaş hayvan gübresi altına gizlenmiş poşetlerde 170 kilo 100 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü 31 yaşındaki Mahmut B., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

DHA

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