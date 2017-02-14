Hayvanat bahçesinde de 'Sevgililer Günü' uygulaması

DARICA Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle eş olan hayvanlar bir araya getirildi.

Uzun süredir ayrı olan aslanlar bir araya getirilirken, Türkiye'nin ilk gergedanı Samir ile kendisine eş olarak getirilen Komala ise uyum süreçleri olması nedeniyle arada sadece çelik bariyerler olacak şekilde bir araya getirildi. Yalnız olan aslan Sherlockiçin ise kalp şeklindeki kutuya et konularak verildi.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Eğitim Müdürü Gökmen Aydın, şunları söyledi:

"14 Şubat nedeniyle aslanları bir araya getirdik. Uzun süredir erkek ve dişi aslan ayrıydı. Çünkü erkek yavruları sahiplenmemişti. Yavruları geçen hafta Antalya'ya gönderdik. Şimdi 14 Şubat'ı da bahane ederek aslanları bir araya getirdik ama yine erkek aslan biraz huzursuzluk çıkardı ve dişiyi sahiplenmedi. İlerleyen dönemlerde tekrar bir araya getirme işlemleri devam edecek. Şu an için sadece birbirlerine bakıyorlar. Çok yakınlaştıkları zaman da birbirlerine saldırıyorlar. Yeni yavrular elde etmek için bunu yapıyoruz."

Gergedanları ise nisan ayında bir araya getireceklerini söyleyen Gökmen Aydın, "Yakın zamanda Türkiye’nin ilk gergedanı olan Samir'e bir eş getirdik. İsmi Komala. Henüz birbirleriyle uyum sürecini tamamlamadılar. Biz sadece arada bir duvar kalacak şekilde onları yan yana getirdik. Yakın bir sürede artık daha fazla birbirlerine uyum sağlayacaklar" diye konuştu.

DHA