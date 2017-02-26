Hayvanları otlatırken ayının saldırısına uğradı

KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde hayvanlarını otlatan Ahmet Beşgen ayının saldırısına uğradı. Ayının pençe atması sonucu sol bacağından yaralanan Ahmet Beşgen tedavi altına alındı.

Karamürsel Akçat Köyü Kuruboğaz mevkinde hayvanlarını otlatan Ahmet Beşgen, köpeklerinin havladığını duyunca yanlarına doğru gitti. Ahmet Beşgen ayının üzerine doğru koştuğunu görünce bir ağaca tırmandı. Ayı, Ahmet Beşgen'i aşağı çekmeye çalışırken sol bacağına pençe attı. Köpeklerin saldırması sonucu ayı uzaklaştı. Yaüralanan Ahmet Beşgen ise cep telefonu ile yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi sol bacağından yaralanan Ahmet Beşgen'i Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet Beşgen'in tedavisi sürüyor.

DHA