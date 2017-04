Hayvansever aileden doğa içinde hayvan bakım merkezi

MANİSA'da oturan Fahri Gümüşkuş ve ailesi, sokakta buldukları şiddete uğramış, terk edilmiş ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını, kendi arazileri üzerinde kurdukları merkezde tedavi ederek bakımını sağlıyor.

Manisa'da yaşayan emekli orman muhafaza memuru 58 yaşındaki Fahri Gümüşkuş ve ailesi, şiddete uğrayan, terk edilmiş, yardıma muhtaç sokak hayvanlarını bularak, kendi çabalarıyla kurdukları bakım merkezinde tedavi ediyor. Spil Dağı'nda arazileri üzerine kurdukları bakım merkezinde hayvanlara her gün mama desteği veren Gümüşkuş, her hayvanın bir can taşıdığını ve onların da insanlar kadar yaşama hakkı olduğunu vurguladı. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Fahri Gümüşkuş, şöyle dedi:

'Sokakta kalan hayvanları aç ve susuz görünce dayanamıyorum. Onlara yardım etmek istiyorum. Yakalayabildiğimiz sokak hayvanlarına sağlık hizmeti ve mama desteği veriyoruz. Şu ana kadar 14-15 tane sokak köpeğine kendi imkanlarımızla ve bütçemiz yettiği kadarıyla yardımcı olduk. Bazı vatandaşlar hayvanlara eziyet ediyorlar, onları dövüştürüyorlar ve kaderlerine terk ediyorlar. Sokaklarda şiddete uğramış, terk edilmiş hayvanlara bir yuva vermek amacıyla böyle bir girişim başlattık. Kendimize ait arazimizde onlara sağlık hizmeti ve mama desteği sağlıyoruz. Tel örgüler ya da zincirlemeyi çok sevmiyoruz o yüzden köpekler doğada özgürce gezsin istiyoruz. Onların mutluluğu da gözlerinden okunuyor.'

Hayvanlara kendi çocuğu gibi baktığını söyleyen eşi 45 yaşındaki Zehra Gümüşkuş, sağlık müdahalesinde bulundukları hayvanların bir süre sonra kendi başlarına yanlarına geldiğini ve ağrıyan yerlerini gösterdiğini anlattı. Bulundukları bağ evinin sokak hayvanları için bir sağlık merkezi olarak algılandığını söyleyen Gümüşkuş, 'Kantaron yağları ve ilk yardım çantamı sürekli hazır bulunduruyorum. Burada bir hayvanımız yaralandığında ya da yaralı bir hayvan geldiğinde onlara hemen sağlık müdahalesi yapıyorum. Burası sokak hayvanları için bir sağlık merkezi ya da karınlarını doyurabileceği bir yer haline geldi. Onlara yardım etmek bizleri mutlu ediyor. Çocuğum gibi seviyorum onları. İnsanlar bu güzel varlıklara neden zarar veriyor anlamakta zorlanıyorum. Lütfen hayvanların da bir can taşıdığını unutmayalım' dedi.

'İYİ DAVRANIRSANIZ SİZE ÇOK İYİ BİR ARKADAŞ OLABİLİRLER'

11 yaşındaki Fulden Gümüşkuş, yaşıtlarının betonarme binalar arasında oyun oynarken kendisinin doğada hayvanlarla birlikte oynama fırsatı olduğu için şanslı olduğunu söyledi. Hayvanları çok seven ve onlarla oldukça iyi iletişim kurabilen Fulden Gümüşkuş, 'Ben hayvanları çok sevdiğim için onlar da beni seviyor. Onlarla iletişim kurabildiğimi düşünüyorum. Yaşıtlarım mahalle aralarında oynarken ben dağlarda köpeklerimle vakit geçiriyorum. Ailemle beraber sokak köpeklerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onları iyileştiriyoruz. Sağlıklarına kavuştuktan sonra onlarla arkadaş oluyorum. Hayvanları severseniz onlar da sizi sever. Hayvanlara kötü davranılmasını istemiyorum. Onların da duyguları var. Onlara iyi davranırsanız size çok iyi bir arkadaş olabilirler' diye konuştu.

