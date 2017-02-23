Hayvansever öğretmen köpeğini kaybetti

BODRUM'da daha önce ölüme terk edilen bir köpeğin hayatını kurtaran müzik öğretmeni Pınar Kurtoğlu, bahçede oynarken kayıplara karışan kendi köpeği için sosyal paylaşım sitesinden yardıma çağrısı yaptı.

Bodrum ilçesinde geçen ocak ayında, dere yatağında bir ağaca bağlanarak ölüme terk edilen köpeği veterinere götürüp hayatını kurtaran TED Koleji'nde müzik öğretmeni 33 yaşındaki Pınar Kurtoğlu, Çinko adlı golden retriever cinsi köpeğini kaybetti. Çinko ile çıktığı yürüyüşte yaşam mücadelesi veren bir köpeğin hayatını kurtaran Kurtoğlu, kendi köpeğinin ise bahçede oynarken dün akşam saatlerinde ortadan kaybolduğunu söyledi. Kurtoğlu, köpeğini çevrede aramadığı yer kalmadığını belirterek, "Köpeğim Çinko bahçede oynarken birden kayboldu, ne olduğunu bilmiyorum. Sosyal paylaşım sitesinden hayvanseverleri yardıma çağırdım. Çinko öyle kolay kolay evden uzaklaşıp gidecek bir köpek değil, bana çok bağlıydı" dedi.

DHA