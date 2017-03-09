'Hazır beton kalitesi depreme karşı dayanıklılığı arttırır'

YAKLAŞIK bir aydır Çanakkale'de aralıksız devam eden depremler ile son günlerde uzmanların Marmara Bölgesi'nde büyük bir deprem olacağına ilişkin açıklamalarıyla, insanlığa korku salan doğal afet yeniden gündeme geldi. Bursa Beton Genel Müdürü Fatih Vardar, deprem haftası sebebiyle bu felaketin yaşattığı kayıplara engel olmak adına konut alırken beton kalitesinin sorgulanması gerekliliğini yeniden vurguladı.

Bursa Beton Genel Müdürü Fatih Vardar, konut satın alırken kullanılan hazır betonun kalitesinin sorgulanması ile deprem ve doğal felaketlerde yaşanacak zararların en aza indirileceğini belirtti. İnşaatlarda kaliteli dekorasyon malzemelerinin kullanımında gösterilen hassasiyetin hazır beton kalitesinde de gösterilmesi gerektiğini dile getiren Vardar, potansiyel deprem bölgesi olarak adlandırılan Marmara Bölgesi'nin ve diğer bölgelerin özellikle konutlarda kullanılacak hazır beton konusunda bilinçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Yaklaşık 100 yıllık bir maziye sahip olan ve şu anda işin ehli olmadığı halde maddi güce sahip herkes tarafından rahatlıkla üretilebilir olan hazır betonun, aslında ciddi bir mühendislik altyapısı gerektirdiği, depremle pek çok kez yüz yüze gelmiş olan ülkemizin yaşadığı acı tecrübelerden sonra daha iyi anlaşılmıştır. Kaliteli beton için gerekli olan bu en önemli şart maalesef ikinci plana atılmaktadır." diyen Vardar, tüketicilerin bu noktada çok kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Vardar, "Mesela 100 metrekare bir daire için kullanılacak beton 60 metreküp. İyi bir beton firmasıyla çalışmanın maliyeti metreküp başına yaklaşık 10 lira fazla. Çünkü üretim maliyeti daha yüksek. Mühendislik hizmeti görmüş, kalite kontrol birimi iyi çalışan, kendi ekibini kurmuş, mühendis kadrosu güçlü, yıllardır bu işi yapan bir firmayla merdiven altı üretim yapan firma arasında bir dairedeki fark 500-600 liradır. Bu fark insan hayatıyla ölçülmez. Bu nedenle ev alırken inşaat firmasının hangi beton firmasıyla çalıştığını sorgulayın. Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi firmaların beton döktüğü konutları tercih edin." diye konuştu.

Fatih Vardar, konut olarak inşa edilmiş binaların sonradan büyük ekipmanlı atölye veya depo, okul, spor salonu, hastane gibi bir çok kişinin bir araya geldiği mekanlar olarak kullanılmasının da büyük tehlike oluşturacağına dikkat çekti. Son yıllarda hem ülke genelinde hem de Bursa'da yüksek binaların trend olduğuna dikkati çeken Vardar, bu noktada da betonda depreme dayanıklılığın öneminin arttığını belirterek "Her yapı grubu için ayrı reçete ile beton üretimi gerektirdiğine vurgu yaparken, depremlerdeki yıkımlara engel olmak, can kayıplarının önüne geçmek için bireyler olarak bilinçli hareket etmek, hassas davranmak, sorgulamak, doğru tercih yapmak zorundayız, aksi halde bu felaketin tüm acılarını tekrar yaşamaya mahkum oluruz."

DHA