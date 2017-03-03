Hazır giyim sektörüne 2030'a doğru dört yeni hedef

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, “Ufuk 2030” çalışmasıyla hazır giyim sektörüne 4 stratejik hedef getirdiklerini açıkladı.

TGSD, istihdamda, net ihracatta, katma değerde ülke ekonomisinin öncülüğünü yapan hazır giyim sektörünün yeni yol haritasını çıkardı.

TGSD Başkanı Şeref Fayat, Dr. Can Fuat Gürlesel ve TGSD Yönetim Kurulunca hazırlanan “Ufuk 2030” başlıklı çalışmanın tanıtımı için düzenlediği toplantıda Türkiye’deki sanayi kolları arasında ufkunu 2030’lara taşıyan ilk sektör olduklarını söyledi. Küresel hazır giyim pazarının her geçen yıl daha da büyüdüğünün altını çizen Fayat, yüzde 2 büyüme beklentisiyle dünya hazır giyim harcamalarının 2030’da 2.3 trilyon dolara, hazır giyim ihracatının da 607 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Sektörün geleceği konusunda iyimserliğini koruduğunu vurgulayan Fayat, Türkiye’de hazır giyim harcamalarının yıllık yüzde 4 ve yüzde 6 büyüme öngörüsü üzerinden iki farklı projeksiyon yaptıklarını belirtti. İyimser senaryoyu gerçekleştirme hedefiyle yola devam edeceklerini anlatan Fayat, “Olağan koşullarda Türkiye’de hazır giyim harcamaları 2023’e kadar her yıl ortalama yüzde 4 büyüyerek, 26.4 milyar dolara ulaşacak. Yüzde 6’lık bir büyümeyi yakalamamız durumunda ise rakam 30 milyar doların üzerine çıkacak. Referans senaryoyu esas alırsak ihracatımız 2023’te 25 milyar dolar civarında olacak. İyimser senaryoya göre ise dünya hazır giyim ticareti yılda yüzde 4 büyüyecek, Türkiye’nin bu ticaretten aldığı pay yüzde 5’e çıkacak. Bu projeksiyonun gerçekleşmesi halinde hazır giyim ihracatımız 30.8 milyar dolara ulaşacak. Biz hem iç tüketimde hem ihracatta 30 milyar dolar çıtasını geçmek için sektörün yol haritasını yeniden çizdik. Tüm olumsuzluklara rağmen hedefe ulaşabilmek için imkânlarımızı seferber edeceğiz” dedi.

Şeref Fayat, hazırladıkları çalışmayla gelecek stratejisini yeniden belirledikleri sektörün ufkunu 2030’a taşıdıklarını söyleyerek, 4 başlıkta topladıkları stratejik hedefleri şöyle sıraladı;

– Akıllı, sürdürülebilir, yenilikçi, hızlı moda tedarikçiliği;

– İnovatif, özgün tasarım ve koleksiyonlara dayalı erişilebilir bölgesel markalar ile ihracat;

– Yenilikçi ürünler ile müşteri ihtiyaçlarını karşılayan organizasyon ve pazarlama hizmetleri;

– Bölgesel ve yerel markaları, gelişmiş organize perakende pazarı ve moda etkinlikleri ile Türkiye’nin bölgesel moda alışveriş merkezi haline getirilmesi.

TGSD Başkanı Fayat, hazır giyim sektöründe dönüşümün başladığını, ürün adedini arttırmak yerine katma değeri yükseltmeye odaklandıklarını söyledi.

Stratejik hedeflere ulaşabilmek için 10 ayrı destek programı geliştirdiklerini anlatan Fayat, özellikle ‘Nitelikli Üretici Sertifika Programı’nın sektör için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Projenin uygulamaya geçirilmesinin hem kayıt dışılığın önlenmesine hem de sık sık sektörümüzün yurt dışında başını ağrıtan çocuk işçi meselesinin çözümüne de katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

Hazır giyim sektörünün aynı anda birçok sorunla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Şeref Fayat, kârlılığın neredeyse sıfırlanacak noktaya gelmesinin işletmelerin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğinin altını çizdi. Kârlılık probleminin yıllardır sektörü olumsuz etkilediğini belirten Fayat, “Örneğin 2007-2015 döneminde kârlılık endeksinin yüzde 16 gerilediğini görüyoruz. Yani 2007’yi 100 aldığımızda 2015’te bu rakam 84’e düşmüş bulunuyor. Sonuç olarak firmalarımız bugün ortalama yüzde 2-3 kârla üretim yapmaya çalışır hale düştü. Finansman maliyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda bu oranda bir kârlılıkla nakit akışını yönetmek çok zor hale geldi” dedi.

Şeref Fayat, bu yıl 41. kuruluş yıldönümünü kutlayan TGSD’nin bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de sektöre ışık tutmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

TGSD tarafından 2003 yılında başlatılan “Ufuk” çalışmaları, “Ufuk 2010” başlıklı çalışması ile hazır giyim sektörünün kotasız serbest ticarete hazırlanmasını hedeflemişti. 2007’de hazırlanan “Ufuk 2015” ise sektörün dönüşümüne odaklanılmıştı.

2023

Dünya hazır giyim ihracatı 571 milyar dolar*

Dünya hazır giyim harcamaları 2.2 trilyon dolar*

Türkiye hazır giyim ihracatı 22.9 milyar dolar**

Türkiye hazır giyim harcamaları 26.4 milyar dolar***

2030

Dünya hazır giyim harcamaları 2.7 trilyon dolar*

*Her yıl ortalama yüzde 3 büyüme olursa.

**Dünya ihracatı yüzde 3 büyür, Türkiye’nin payı yüzde 4’e çıkarsa.

*** Hazır giyim harcamaları her yıl ortalama yüzde 4 artarsa.

TSGD’nin Ufuk 2030 çalışmasını hazırlarken kullandığı veriler ise;

Dünya hazır giyim ihracatında payını yüzde 38.6’ya yükselten Çin'in üretimini başka ülkelere kaydırıyor olması.

Bangladeş, Pakistan ve Vietnam'ın hazır giyimde küresel pazarın yeni önemli üç oyuncusu haline gelmeleri.

Dünya hazır giyim ticaretinde en büyük pazarın AB ve ardından ABD olması.

Türk hazır giyim sektörünün adet üretmekten katma değer üretmeye yönelmesi.

Katma değerin imalat sanayi içindeki payının yüzde 6.8’e yükselmesi.

Hazır giyim sektörünün Türkiye’nin en yüksek net ihracat yapan sektörü olma özelliğini koruması.

Dönüşebilir ve akıllı çok fonksiyonlu ürünlerin kullanımının artması.

İnovasyonun tasarım kadar önemli hale gelecek olması

Gelişen ülkelerde yerel ve bölgesel marka sayısı artacak olması.

Gelişen ülke pazarlarının tercihleri ürünleri daha çok şekillendirecek olması.

Organize perakende pazarın payı artmaya devam edecek olması.

Fast fashion karşısında slow fashion eğiliminin güçlenecek olması.

Moda merkezlerinde çeşitlenme ve bölgeselleşme yaşanacak olması.

Dünya hazır giyim sektöründe öngörülen 22 eğilimden 10’unun Türk hazır giyim sektörünü olumlu etkileyecek olması.

Tedarikte yakınlığın önem kazanmasının Türkiye’yi olumlu etkileyecek olması, olarak sıralandı. (lı)

DHA