HDK: Oylar yeniden sayılmalıdır. Yoksa bu referandum iptal ile sonuçlanmalıdır

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) HALKLARIN Demokratik Kongresi (HDK) referandumla ilgili basın toplantısı yaptı.HDK'nın Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bürosunda yapılan basın açıklamasına HDK Eş Sözcüleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Onur Hamzaoğlu katıldı. Hamzaoğlu, 'Oylar yeniden sayılmalıdır. Yoksa bu referandum iptal ile sonuçlanmalıdır' dedi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit de 'Bu ülkede seçimin güvenliğinden sorumlu olan, adil tarafsız bir seçim yapmak noktasında kendisine görev ve yetki verilen Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun referandumun yapıldığı gün hatta oyların sayıldığı sırada kararını değiştirmesi ve mühürsüz olan pusulalarını geçerli saymasını 'Evet' lehine yönelik hamle olarak da değerlendirebiliriz ' diye konuştu.

'BU HUKUKSUZLUĞA RAZI OLMAMIZ İSTENMEKTEDİR'

YSK'nın kendi kanunu çiğnediğinin altını çizen Koçyiğit, 'Bu ülkede hukuk ne yazık ki bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Ve bizlerden de bu hukuksuzluğa göz yummamız ve bu hukuksuzluğa razı olmamız istenmektedir ki, bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Referandum sürecinde yurt dışındaki seçmenlerin oylarını kullandıkları yerlerde, mühürsüz olan pusulaların geçersiz sayıldığı, yurt içindeki mühürsüz olan pusulaların geçerli sayıldığı gibi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. YSK'nın bunu anlatacak cümlesi olmadığını açık ve net bir şekilde biliyoruz' ifadelerini kullandı.

REFERANDUMUN İPTALİNİ İSTEDİLER

Koçyiğit, 'Bu itibarla da sandıktan çıkanın aslında 'Hayır' olduğunu zorla 'Evet'in çıkarıldığını YSK'nın bu noktada da manipülasyona gittiğini açık ve net bir şekilde ifade edebiliriz. YSK'nın ilk yapması gereken şey bütün itirazları incelemek ve kendi eliyle batlamış olduğu bu referandum sürecinin iptalini sağlayarak da hem kurumsal onurunu kurtarmak kurumsal şeffaflığına gölge düşürmesini engellemek hem de bu toplumun yarısını infiale götürecek durumdan da kurtarmak olacaktır' diye konuştu.

'OYLARI KİMİN VERDİĞİ DEĞİL KİMİN SAYDIĞI ÖNEMLİDİR'

HDK Eş Sözcüsü Hamzaoğlu ise, '16 Nisan bize göstermiştir ki; Oyları kimin verdiği değil, kimin saydığı önemlidir. Oylar yeniden sayılmalıdır. Yoksa bu referandum iptal ile sonuçlanmalıdır. Eğer oyları yeniden sayıp gerçeğin ne oldğunu görmeye cesaretleri yoksa en kısa yoldan bunu iptal etmeleri gerekiyor' dedi.

DHA