HDP Aydın'da 'hayır' oyu istedi

HDP'nin Aydın'da düzenlediği mitingde konuşan milletvekilleri, referandumda 'hayır' oyu verilmesini istedi.

Kent Meydanı'ndaki mitingde HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş konuşma yaptı. Milletvekili Ayşe Acar Başaran konuşmasında, "Bizim bu sömürü rejimine, diktatörlük rejimine, tek kişilik dikta rejimine itirazımız var. En çok da kadınlar olarak itirazımız var" dedi. Ak Parti iktidarının kadınlar için hiç bir şey yapmadığı görüşünü savunan Başaran, "Kadınlara vaat ettikleri sadece anne olmak, kız kardeş olmak, bacı olmak. Kadınları toplumun her alanından izole etmeye çalışıyorlar. OHAL ile KHK'lerle tüm kadın kurumlarını kapattılar. Kadınları kendilerine muhtaç etmeye çalışıp, iradesizleştirip kendi sistemlerini kurmaya çalışıyorlar. Kadınlar buna neden evet desin" diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş da "Ege'de bundan 10'larca yıl önce, Denizli'de, Afyon'da, Isparta'da, bütün Ege Bölgesi'nde en büyük alimlerimizden olan Bediuzaman Saidi Kurdi buraya gelmiş ve buradaki kardeşliğin tesisi için emek vermişti" dedi.

Eski müftü olan HDP Milletvekili Erdoğmuş, o dönemin iktidarlarının Saidi Nursi'yi mahkum ettiğini kaydetti. Erdoğmuş, "O zihniyet 'Acaba burayı bölmeye mi geldi' diye Seyda'yı mahkum etti. Denizli'de hapishaneye attılar ama Ege'de sizlere, bizlere güzel bir miras bıraktı. Bir arada eşit bir şekilde yaşama mirası. Bu köhne zihniyetin devam etmesi mümkün değil. Bu makyaj silindi" dedi.

DHA