HDP Bingöl il eş başkanları tutuklandı

BİNGÖL'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan HDP Bingöl İl Eş Başkanları Mahmut Bozan ve Zerin Berdibek'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz 20 Mart'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP Bingöl İl Eş Başkanları Mahmut Bozan ve Zerin Berdibek, KHK ile kapatılan Meya-Der Şube Başkanı Cengiz Turan ve Eğitim-Sen eski Başkanı Metin Kılıç olmak üzere 4 kişi, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevkedildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 kişi, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Dün gece geç saatlere kadar süren ifadelerinin ardından tutuklanan 4 kişi, cezaevine gönderildi.

DHA