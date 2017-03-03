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Gaziantep Haberi: HDP Eş Başkanının evinde FETÖ içerikli materyal çıktı

HDP Eş Başkanının evinde FETÖ içerikli materyal çıktı
21:363 Mart 2017
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HDP Eş Başkanının evinde FETÖ içerikli materyal çıktı
HDP Eş Başkanının evinde FETÖ içerikli materyal çıktı

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Erkan Şahin'in evinde FETÖ/PDY'ye ait yayın evi tarafından bastırılan kitap ile terör içerikli materyaller ele geçirildi.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde düzenlenen operasyonda dün gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Erkan Şahin'in evinde yapılan aramada FETÖ/PDY'ye ait ve kapatılan bir yayın evi tarafından bastırıldığı belirtilen Bediüzzaman Said Nursi'ye ait 'Gençlik Rehberi' isimli kitap ile cep telefonu ve çok sayıda terör içerikli materyal ele geçirildiği belirtildi.

DHA

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