HDP 'hayır' için kapı kapı dolaşacak

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, referandumda 'hayır' oyu verilmesi için kapı kapı dolaşacaklarını söyledi.

HDP Antalya İl Örgütü'nün 16 Nisan referandumu için 'Demokratik cumhuriyet, ortak vatan için hayır' sloganıyla gerçekleştireceği kampanyanın startı, Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapılan toplantıyla verildi. Toplantıya HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Gülistan Koçyiğit ile HDP Van Milletvekili Lezgin Botan konuşmacı olarak katıldı. Referandumda 'hayır' denilmesi için ev ev kapı kapı dolaşılarak çalışma yapılması çağrısında bulunulan toplantıda, anayasa değişiklik paketinin kabul edilmesi halinde, bundan referanduma destek veren Ak Partili ve MHP'lilerin de zarar göreceği iddia edildi.

'HİÇBİR PRANGA FİLAN YOK'

Konuşmasında sert ifadeler kullanan Saruhan Oluç, şunları söyledi:

"Bu sistem ayağımıza pranga olmuş diyor. Yahu senin ayağına bir pranga lazım. Ama bu sistem sana pranga filan olmadı. 15 senedir iktidardasın. Yapamadığın ne var Hangi yargıcı oradan oraya sürmedin. Hangi öğretmeni sürgüne göndermedin. Hangi insanları öldürmedin. Hiç alakamız olmamasına rağmen ta El Bab'a kadar gittin. 'Daha derinlere de gideceğim' dedin. Komşumuzdaki bir savaşın tarafı oldun. Ne istedin de 15 senedir yapamadın Hiçbir pranga filan yok. Pranga dediği nedir biliyor musunuz Pranga dediği TBMM'dir. Meclisi pranga olarak görüyor. Onu istemiyor. Yargıdır. Yargıyı denetim altına almak istiyor. Yürütme zaten elinde. Pranga dediği bu. Bunları ev ev dolaşırken anlatacağız. Ayrıca başka ne dedi 16 Nisan günü idam cezası için milat olacak dedi. Yani Türkiye'de daha fazla insan ölsün diye referandum yaptırıyor adam. İşte bu referandum bizim hesap sorma günümüzdür. Referandumda hesap sorup sandıklardan 'hayır'ı çıkartacağız. Ev ev dolaşacağız. Önce komşulardan başlayacağız. Esnafla konuşacağız. Pazar yerlerini ziyaret edeceğiz. Mahalle, ev toplantıları yapacağız."

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise referandumda 'evet' çıkmayacağını belirterek, “Yenilecekler. Çünkü zamanın ruhuna aykırılar. AKP toplumsal sağlığa zararlıdır. Kaybetmeye mahkumdur" dedi.

DHA