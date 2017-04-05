HDP : İdlib'deki kimyasal saldırıyı nefretle kınıyoruz

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehrinde, içinde çocukların da olduğu çok sayıda insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olan kimyasal saldırı büyük bir katliama ve acıya yol açmıştır. Suriye halklarına başsağlığı diliyoruz. Kim tarafından ve nerede kullanılmış olursa olsun, kimyasal silah insanlığa karşı suçtur, insanlık düşmanıdır. Başta çocuklar olmak üzere çok sayıda insanın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bu saldırının failleri, emir ve karar verenleri, askeri ve siyasi sorumluları bir an önce uluslararası kurumlarca açığa çıkarılmalıdır. Bu sorumlular Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır. Bu anlamda uluslararası bütün kurumları kimyasal saldırının araştırılması için görev almaya çağırıyoruz. Bir kez daha bu insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Suriye'de savaşın sona ermesi, demokratik ve barışçı bir siyasi çözüm için bütün tarafların masaya oturması insanlığa daha fazla zarar verilmesini önleyecek tek yoldur. Masanın kurulmasını engelleyen herkes bu insanlık suçlarının yaşanmasına katkı sunmaktadır" denildi.

DHA