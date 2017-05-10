HDP Marmaris İlçe Örgütü'nden basın açıklaması

MUĞLA'nın Marmaris HDP İlçe örgütü, önceki gün parti binasında yapılan arama ve eş başkan Abdullah İpek'in gözaltına alınmasına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün polis tarafından Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan HDP binasına operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yasak olduğu ileri sürülen dergi ve kitaplara el konuldu, Marmaris HDP Eş Başkanı 44 yaşındaki Abdullah İpek gözaltına alındı. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan mahkemeye çıkarılan İpek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün HDP binasında toplanan yönetim kurulu üyeleri, yapılan arama ve eş başkanının gözaltına alınmasına yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Muğla eski yönetim kurulu üyesi Bülent Özel, şunları söyledi:

'Bizler, her ne koşulda olura olsun, tüm bu baskılara ve sindirme yıldırma operasyonlarına karşın, demokratik siyaset zemininde, şeffaf ve de hesap verebilir bir konumda siyasal faaliyetlerimizi sürdürmeye, barışın dilini kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sorunlarımızın çözümünün, bir arada, eşit ve kardeşçe yaşayabilmenin tek yolu barıştan geçer. Ve yine biliyoruz ki sadece insan olmanın değil, aynı zamanda insan kalabilmenin de tek yolu barışı savunmaktır.'

DHA