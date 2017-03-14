HDP Milletvekili Geveri, Abant'ta gözaltına alındı

VAN'da tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasına katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Adem Geveri, Bolu Abant Tabiat Parkı'nda konakladığı 5 yıldızlı otelde gözaltına alındı.

Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından açılan davada tutuksuz yargılanan HDP Van milletvekilleri Adem Geveri ve Lezgin Botan hakkında mahkeme, 'zorla getirilme' kararına rağmen duruşmaya katılmadıkları için 'yakalama' kararı verdi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, millevekillerinden Adem Geveri'nin, dün akşam Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'ndaki otelde olduğunu öğrendi. Geveri, yanında bir kadın ile konakladığı 5 yıldızlı otelde gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren Geveri, sabah adliyeye sevk edildi.

Adliye koridorunda mahkemeye çıkmayı bekleyen Geveri, hakkında açılan davalarla ilgili ifadesinin alınması için gözaltına alındığını söyledi.

DHA