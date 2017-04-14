HDP mitinginde satırlı saldırı girişimine tutuklama

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, HDP tarafından düzenlenen 'hayır' mitinginde konuşan HDP Parti Meclisi Üyesi Cafer Çelik'e satırla saldırmak istediği iddiasıyla polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alınan, ismi açıklanmayan kişi, tutuklandı.

HDP Edremit İlçe Örgütü tarafından geçen Çarşamba günü düzenlenen mitinge; HDP Parti Meclisi Üyesi Cafer Çelik, HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ateş ve partililer katıldı. Geniş güvenlik önleminin alındığı mitingde elinde satır bulunan bir kişi, konuşma yapan Cafer Çelik'e, iddiaya göre, saldırmak istedi. Polis ekipleri, müdahale ettiği saldırganı gözaltına aldı. Bu sırada alandaki partililer de saldırganı linç etmek istedi. Şüpheli, polis tarafından alandan uzaklaştırılarak, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

ÇELİK DE TUTUKLANDI

Öte yandan; saldırı girişimine maruz kalan HDP PM Üyesi Cafer Çelik de aynı gün açıklanmayan bir suçlamayla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklandı.

DHA