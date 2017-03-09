Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sakarya Haberi: HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram'a terör tutuklaması

HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram'a terör tutuklaması
19:159 Mart 2017
Son Dakika Haberi
HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram'a terör tutuklaması
HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram'a terör tutuklaması

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Mehmet Bayram 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Mehmet Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar