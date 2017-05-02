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Ankara Haberi: HDP'den  Anayasa Mahkemesi'ne ihlal tespiti başvurusu

HDP'den  Anayasa Mahkemesi'ne ihlal tespiti başvurusu

17:032 Mayıs 2017
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HDP'den  Anayasa Mahkemesi'ne ihlal tespiti başvurusu
HDP'den  Anayasa Mahkemesi'ne ihlal tespiti başvurusu

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında Anayasa ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. 

HDP'yi temsilen Eş Genel Başkan Yardımcısı  Fatma Kurtulan'ın yaptığı başvuruda şöyle denildi:' Başvurumuzun İç Tüzük'ün 68. maddesi uyarınca öncelikli olarak incelenmesine, başvurucunun serbest seçim hakkı ile seçimlerde uygulanacak ilkeler ve esasları düzenleyen Anayasa'nın 67. maddesinin ihlali nedeniyle hak kaybına uğradığına, başvurucunun ifade özgürlüğü kapsamında korunması zorunlu olan ifade ve eylemleri nedeniyle yönetici, milletvekili ve üyelerinin tutuklanması, sistematik gözaltı tehdidiyle karşı karşıya kalmaları ve sürekli engellenmeleri nedeniyle, düşünceyi aktarma ve yayma hürriyetinin, örgütlenme özgürlüğü ile beraber toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine, bu ihlallerin tespitiyle yargılama gideri ve avukatlık ücretinin tarafımıza ödenmesine, KARAR VERİLMESİNİ SAYGIYLA TALEP EDİYORUZ.'  

    

DHA

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