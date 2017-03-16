HDP'li Baluken 3.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti

HDP'nin tutuklu Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Bingöl'de, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet etmek' suçundan 3.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Diyarbakır'da hakkında açılan davada tutuklu olan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, partisinin 2013 yılında Bingöl'de düzenlenen bir mitinge katıldığı gerekçesiyle hakkında açılan davaya devam edildi. Bingöl Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve Baluken'e, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet etmek" suçundan 3.5 yıl hapis istenen davanın duruşmasında Baluken, tutuklu bulunduğu Ankara F Tipi Cezaevi'nde SEGBİS ile bağlanarak, savunma yaptı.

Avukatların savunması ardından Mahkeme heyeti, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve daha önce aynı dosyadan yargılananların beraat ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in beraatine karar verdi.

DHA