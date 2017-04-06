HDP'li Baluken'i tahliye eden Mahkeme Başkanı, düz hakim yapıldı

ANAYASA Mahkemesi'nin Mustafa Balbay kararını gerekçe göstererek HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'i 30 Ocak günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye eden Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Cem Boztaş, hakim olarak Ankara'ya atandı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1'inci Dairesi'nin dün akşam saatlerinde açıklanan 517 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile 31 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. 15 Temmuz darbe girişimi ardından açılan ve genellikle anayasal suçlar ve terör dosyalarına bakan Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cem Boztaş da HSYK kararnamesi ile Ankara Hakimliği'ne atandı. Boztaş'ın Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı olan eşi Binnur Uçar Boztaş ise Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne atandı. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cem Boztaş, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'i, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce Mustafa Balbay ile ilgili verdiği kararı gerekçe göstererek 30 Ocak günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etmiş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Baluken üst mahkeme konumunda olan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden tutuklanmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığı davanın yargılamasını da yapan Boztaş, dosyanın güvenlik gerekçesiyle başka ile nakli için Adalet Bakanlığı'na başvurmuş, bunun üzerine Demirtaş'ın yargılaması Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledilmişti.

Öte yandan, HDP milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp ve Meral Danış Beştaş'ın yargılamaları da Boztaş'ın başkanlığını yaptığı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Diyarbakır Çınar ilçe Emniyet Amirliği ve Murat Uçar Bölge Trafik İstasyonu'na bomba yüklü araçla yapılan saldırılara ilişkin dosyalar ile FETÖ/PDY terör örgütünün Diyarbakır'daki Hava Kuvvetleri yapılanmasının yargılaması da aynı mahkemede görülüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılaması da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılırken, bu dosya da güvenlik gerekçesiyle Malatya'ya nakledilmişti. HSYK kararnamesi ile dün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığından alınarak Ankara'ya düz hakim olarak atanan Cem Boztaş, son olarak HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için dosya üzerinden tutukluluğun devamına karar vermişti.

DHA