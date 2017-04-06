HDP'li Baydemir: Bir insanın hayat hakkı, 550 vekilin koltuğundan bin kere daha kıymetlidir

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir, bir insanın hayat hakkının 550 milletvekili koltuğundan bin kat daha kıymetli olduğunu belirterek, "50 koltuğun tamamı bir insanımızın, yani bir askerin, bir polisin, bir gerillanın, bir sivilin hayat hakkına, bin kere kurban olsun" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Siirt Demokrasi Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge HDP Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ile HDP, DBP yöneticileri katıldı.

"AK PARTİ, 7 HAZİRAN SONUCUNU TANIMADI"

Burada konuşan Baydemir, AK Parti'nin 7 Haziran'da yapılan seçim sonuçlarında, halkın iradesini tanımdığını belirterek, "Milletin iradesi, miletin iradesi diyen AKP hükümeti, son iki yılda darbe üzerine darbe gerçekleştiriyor. Milletin iradesini tanımayan hükümet, her şeyden önce 7 haziran sonucunu tanımayarak, milletin iradesine büyük bir saygısızlık gerçekleştirdi ve hemen akabinde tek başına iktidar olma uğruna bu halkın evlatlarını ölüme gönderdi. Suruç'tan Ankara otogar patlamasına kadar yaşamış olduğumuz bütün acılar AKP tek başına iktidar olsun diye, müzakere masasının devrilmesin sonrası yaşamış olduğumuz acılardır" dedi.

"BİR İNSANIN HAYAT HAKKI 550 MİLLETVEKİLİ KOLTUĞUNDAN BİN KAT KIYMETLİDİR"

Bir tek insanın hayatının 550 milletvekili koltuğundan bin kat daha kıymetli olduğunu ifade eden Baydemir, "Siirt meydanından bir kez daha, Siirt meydanından Ankara'ya bütün siyeset kurumuna çağrıda bulunuyorum; tek bir insanımızın hayat hakkı 550 milletvekili koltuğundan bin kat daha kıymetlidir. 550 koltuğun tamamı bir insanımızın, yani bir askerin, bir polisin, bir gerillanın, bir sivilin hayat hakkına, bin kere kurban olsun. İşte HDP'nin onlardan temel farkı, biz varlığımızı kaos üzerine kurgulamıyoruz. Biz varlığımızı kutuplaştırma üzerine kurgulamıyoruz, biz varlığımızı sadece ve sadece önce hakka sonra halka dayıyoruz, halkın iradesine, milletin iradesine dayıyoruz" diye konuştu.

"15 TEMMUZ DARBESİNİN SİYASİ AYAĞI NASIL AYDINLIĞA KAVUŞUR"

15 Temmuz darbe girişimini de değerlendiren Baydemir, darbenin siyasi ayağının da aydınlatılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kardeşlerim 15 Temmuz cunta kalkışması, 15 Temmuz cunta girişimi sonrası, cuntanın siyasi ayağı nasıl aydınlığa kavuşur biliyormusunuz Yanımda Anayasa profesörümüz Mardin milletvekilimiz çok kıymetli bir hocamız var. Yapılması gereken tek şey var, eğer darbenin siyasi ayağı görülmek isteniyorsa AKP sadece ve sadece bir dev aynasına baksın, o boy aynasında darbenin siyasi ayağından biri bir görülecektir. Çünkü barış masasını devirmek, müzakere masasını devirmek, Kürt düşmanlığı yaparak tek başına iktidar olma arzusu, darbe mekaniğini harekete geçirdi. Ve bugün maalesef darbeyi gerçekleştiren milliyeçti, şöven akıl, AKP aklı ve ergenekon aklı ortaklaşa, toplumumuzun önüne bir zehir tabağı, bir zehir paketi sunmuş bulunuyorlar. İşte bugün HDP bir kez daha Siirt'te demokrasi meydanında derdimize derman olmayacak, tam tersine birliğimize, huzura, özgürlüğe, adalete ferman olacak bu pakete hep birlikte hayır diyoruz, hep birlikte 'na' diyoruz."

"HA KAYYUM HA ZUKKUM"

DBP'li belediye başkanlarının görevlerinden alınarak tutuklanmasını ve belediyelere kayyum atamalarını da değerlendiren Baydemir, "Bu halkın yüzde elli iradesiyle seçilen eş belediye başkanımız sayın Tuncer Bakırhan şu anda nerede Şu anda cezaevinde zindanda. Belediyelerimize kayyum atayan bu pakete hayır diyoruz, Zira bu paketin özü ülkenin tümüne kayyum atama paketidir, yargıya kayyum atama paketidir, demokrasiye kayyum atama paketidir, medyaya kayyum atama paketidir. Ha kayyum, ha zukkum, kayyuma da zıkkıma da hayır diyeceğiz" diye konşutu.

Osman Baydemir'in konuşmasının ardından miting alanındakiler dağılırken, bir grup Güres Caddesi'ne doğru slogan atarak yürüyüşe geçti. Polisin müdahale ettiği gruptaki 10 kişi gözaltına alındı.

DHA