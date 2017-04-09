HDP'li Baydemir: Çıkarmış olduğunuz yasalarla yargılanacaksınız

MERSİN'de, HDP tarafından, 'hayır' mitingi düzenlendi.

Merkez Akdeniz İlçesi Özgürlük Mahallesi'ndeki miting alanında düzenlenen programda binlerce partilisine seslenen HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir, Anayasa paketinin bir tilki kurnazlığı paketi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ve Başbakana seslenen Baydemir şöyle konuştu:

'Cumhurbaşkanına ve insanlığa bir ders var tarihte. Bunlardan bir tanesi Adnan Menderes ve Deniz Gezmiş'in idamıdır. O dönem idam cezası olmasaydı, Menderes'in de Gezmiş'in de hayatına kast edilmiş olmayacaktı. Şüphesiz her çağın Firavunları, nemrutları var. Bu çağın Firavunu, nemrudi akımı AKP'nin kendisi. Halepçe katliamını gerçekleştiren Saddam, en sonunda kendi zulmünün kurbanı oldu. Saddam yargılanırken, mahkeme heyetine 'Beni adil yargılayın' dedi. Mahkeme heyeti Saddam'a, 'Seni, çıkarmış olduğun senin yasalarınla yargılıyoruz' dedi. Sayın Başbakan, Sayın Erdoğan, bir gün halka hesap verdiğinizde, adil yargılanmak istediğinizde, çıkarmış olduğunuz yasalarla yargılanacaksınız. Gelin bu yasalar adil yasalar olsun. Öyle bir Anayasa yapalım ki bütün dertlerimize derman olsun. Bu paket ise tuzun kokmuş halidir.'

DENGİR FIRAT'TAN RABİA İŞARETİ

Baydemir'den sonra kürsüye gelen Mersin HDP Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, sahnede dört parmağını gösterip 'Rabia' işareti yaparak şunları söyledi:

'Diktatörlük bu ülkede sökmez. Birileri özellikle Azerbaycan'daki kardeşini örnek alarak Cumhurbaşkanlığı sistemini önümüze koyuyor. İnanıyorum ki, Azerbaycan'daki kardeşi gibi hanımını Cumhurbaşkanı baş yardımcısı yapacak. Meseleyi yatak odalarında halletmeye çalışıyorlar. Buna evet dememiz mümkün mü Ben de inanıyorum ki, 'hayır' çıkacak. Bu 'hayır'ı yüzde 50'yi aşırtan da Kürt halkı olacak. Cumhurbaşkanı kalkıp şöyle bir işaret yapıyor ya. Bundan sonra bu işaret bizim işaretimiz. Dört temel vazgeçilmezimiz var. Birincisi demokrasi, ikincisi özgürlükler, üçüncüsü adalet ve dördüncüsü eşitlik. Bunu unutmayın.'

Konuşmaların ardından miting sona erdi ve katılımcılar olaysız dağıldı.

DHA